തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യത പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കുത്തുകേസിലെ പ്രതികള്‍ പി.എസ്.സിയുടെ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റില്‍ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പി.എസ്.സിയെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് പ്രധാനം. അത് തകര്‍ക്കരുത് എന്നതാണ് നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെയര്‍മാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച വന്ന സംഭവത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രണ്ട് തരത്തില്‍ നടപടി എടുക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം എന്റെ മുമ്പില്‍ വന്നിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. അന്ന് അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വിജിലന്‍സിന് വിടുക അല്ലെങ്കില്‍ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നീ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ വന്നത്. വകുപ്പുതല അന്വേഷണമാണ് നല്ലത് എന്ന നിലപാടാണ് താന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യത പരിഗണിച്ചായിരുന്നു അത്. ആ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്. അന്വേഷണം പിന്നീട് കൃത്യമായി നടക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ല- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇരുനൂറോളം പരീക്ഷകള്‍ ഒരു വര്‍ഷം നടത്തുകയും ഒരുകോടിയിലധികം അപേക്ഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ പി.എസ്.സിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളം ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഇത്രയധികം അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പി.എസ്.സിയും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ല. പി.എസ്.സിക്ക് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ചടങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമല്ല ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഒരു പരീക്ഷയില്‍ ചില വ്യക്തികള്‍ക്ക് അസാധാരണമായ ചില നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ പി.എസ്.സി അതിന്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു. അവര്‍ അതിന്റെ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്ന് 15 ദിവസത്തിനകം അവരുടെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എന്താണോ നടന്നത് അതവര്‍ കണ്ടെത്തി. പല രീതിയില്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പരീക്ഷയില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നത്. 15-07-2019 ന് ഈ കാര്യം പി.എസ്.സി പരിഗണിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപടിയുണ്ടായത്. ചില വ്യക്തികള്‍ തെറ്റായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ഉത്തരമെഴുതിയോ എന്നതാണ് ഉയര്‍ന്നു വന്നിട്ടുള്ള വിഷയം. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആ വ്യക്തികളെ അയോഗ്യരാക്കിയിരിക്കുന്നു. പി.എസ്.സിയുടെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സികളുടെ പരീക്ഷ എഴുതരുത് എന്ന തീരുമാനമാണ് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത്.

2003ല്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ എഴുതിയ എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയില്‍ ക്രമക്കേട് കണ്ടപ്പോള്‍ ആ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അന്ന് തെളിഞ്ഞത് ചോദ്യക്കടലാസ് ചോര്‍ന്നുവെന്നതായിരുന്നു. പി.എസ്.സിയുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലന്‍സ് സംവിധാനമാണ് ആദ്യം ഇത് അന്വേഷിച്ചത്. പിന്നീട് പോലീസിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്ന നടപടിയും സ്വീകരിച്ചു. 2010 ല്‍ എസ്.ഐ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല.

പരീക്ഷകള്‍ കുറ്റമറ്റരീതിയില്‍ നടത്തണമെന്ന നിര്‍ബന്ധം പി.എസ്.സിക്കുണ്ട്. വിശ്വാസ്യത നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് അതിനകത്തുതന്നെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ചാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ പി.എസ്.സിയിലെ വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തിന് ലഭ്യമായ തെളിവുകളും വിവരങ്ങളും തുടരന്വേഷണത്തിനായി പോലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമക്കേടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പി.എസ്.സി സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് കേസ് വരുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും പി.എസ്.സി തന്നെയാണ് പരാതിക്കാരായി വരുന്നത്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉന്നയിച്ചതും പി.എസ്.സിയാണ്. പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യത കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. കുറ്റവാളികള്‍ ആരായാലും അവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി ഉണ്ടാകും- മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

