തിരുവനന്തപുരം: സംഘപരിവാറിനെതിരേ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സ്വീകരിച്ചത് ധീരമായ നിലപാടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംഘപരിവാര്‍ ഭീഷണിയില്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അടൂരിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്.

എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍. സംഘപരിവാര്‍ ഭീഷണി കേരളത്തില്‍ വിലപ്പോവില്ല. ഈ പ്രശ്‌നം വന്നപ്പോള്‍ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി അടൂരിന് പിന്നില്‍ അണിനിരന്നതാണ്. ഈ ഛിദ്രശക്തികളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളു, ഇത് കേരളത്തില്‍ ചിലവാകില്ല- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടൂരിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണ നല്‍കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ജയ്ശ്രീറാം വിളിപ്പിച്ച് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനെതിരെ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചലച്ചിത്ര-സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ രംഗത്തെത്തുകയും ജയ്ശ്രീറാം വിളി സഹിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ അടൂരിന് ചന്ദ്രനില്‍ പോകാമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് തന്നാല്‍ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാമെന്നായിരുന്നു അടൂരിന്റെ പ്രതികരണം.

Content Highlights: cm pinarayi vijayan announces his support to adoor gopalakrishnan and appreciates adoor's stand