തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സിറോ പ്രിവിലന്‍സ് സര്‍വേ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. എല്ലാ ജില്ലകളിലും സിറോ സര്‍വേ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളിലും സിറോ സര്‍വേ നടത്തുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം തരംഗം കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുക കുട്ടികളേയാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്‍വേ.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത്, സ്വഭാവം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സര്‍വേ സഹായിക്കുമെന്നും ഇതനുസരിച്ച് വാക്‌സിനേഷന്‍, പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും കൃത്യതയോടെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതോടൊപ്പം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത അവലോകനയോഗത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കി. കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഇളവുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച അടുത്ത കോവിഡ് അവലോകനയോഗം ചേര്‍ന്ന ശേഷം വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് വാക്‌സിനേഷനില്‍ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യയിലെ 80 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഒന്നാം ഡോസ് നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. വാക്‌സിനേഷനോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനെടുത്തവരും കോവിഡ് മാനദണ്ഡം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

