തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വന്ന് പോയ കുട്ടികളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം മള്‍ട്ടി സിസ്റ്റം ഇന്‍ഫ്ളമേറ്ററി സിന്‍ഡ്രോം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വേഗത്തില്‍ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ വയറ് വേദന, പനി, തൊലിപ്പുറത്തെ തടിപ്പ് എന്നിവയാണ്. രോഗലക്ഷണം കണ്ട് തുടങ്ങിയാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കണം.

അസുഖം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പരിശീലനം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രികളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടായാല്‍ കൂടുതല്‍ ഭീഷണി കുട്ടികളിലെ രോഗബാധയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍, വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യം എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. ഇത് മുന്നില്‍ക്കണ്ട് പീഡിയാട്രിക് ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 490 ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍, 158 എച്ച്.ഡി.യു കിടക്കകള്‍, 96 ഐ.സി.യു കിടക്കകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ 790 കിടക്കകള്‍ സജ്ജീകരിച്ച് വരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിന് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭ്യതയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

