കോഴിക്കോട്: രാഷ്ട്രീയമായ വിയോജിപ്പ് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാവരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍ എല്ലാവരും. എന്നാല്‍ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും ഓരോ സര്‍ക്കാര്‍ ഇവിടെയില്ല. പകരം എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒരു സര്‍ക്കാരാണുള്ളത്. നാടിന്റെ വികസനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് മേല്‍പ്പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് സ്ഥലം എം.പി എം.കെ രാഘവന്‍, എം.കെ മുനീര്‍ എം.എല്‍.എ എന്നിവര്‍ വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പ്രത്യക്ഷമായി പറയാതെ അവരുടെ നിലപാടിനെ ചടങ്ങില്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരുടേയും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇരുവര്‍ക്കും വേണ്ടത്ര പരിഗണന നല്‍കിയില്ല എന്നതാണ് ബഹിഷ്‌കരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

എം.കെ മുനീര്‍ എം.എല്‍.എ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളില്‍ ഇത് വേഗത്തിലാക്കുക എന്ന ജോലിമാത്രമാണ് ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കുള്ളതെന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ മറികടന്ന് ചില എം.പിമാര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ചെന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും പലതും തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ട് പോവില്ല. നാടിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് നഗര വികസനത്തില്‍ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന തൊണ്ടയാട്, രാമനാട്ടുകര മേല്‍പാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത്. സര്‍ക്കാരിന് 17 കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് ഊരാലുങ്കല്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് പാലങ്ങളുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ചടങ്ങില്‍ ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്കും ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവരും വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

