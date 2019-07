തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്‌ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ സുരക്ഷയൊരുക്കാന്‍ ചിലവായ തുക നല്‍കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയത്. ഡി.ജി.പി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തോടും എംബസിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരമായിരുന്നു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്.

മെയ് എട്ടുമുതല്‍ 19 വരെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദര്‍ശനം. സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനമാണ് എംബസി ഒരുക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. എത്ര തുകയാണ് ഇതിന് ചിലവായത് എന്ന് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നില്ല.

എംബസി പറയുന്ന തുക നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. തുക എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

