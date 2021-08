തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് അവലോകനയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പതിവ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്ന് നടത്തിയത്. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മള്‍ നേരില്‍ കാണുന്നതെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

നിയമസഭാ സമ്മേളനവും ഓണാവധിയുമൊക്കെ കാരണമാണ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം ഇല്ലാതിരുന്നതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയുടേയും ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടേയും ഓര്‍മ്മദിവസത്തില്‍ അവരെ അനുസ്മരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയത് മുതല്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവ് ഓണക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ ഉയര്‍ന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: cm explains reason for no press meet during last few weeks