തിരുവനന്തപുരം: ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷന്റെ അധ്യക്ഷനായ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ സഹായികളുടെ വിമാനയാത്രക്ക് പണം നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. ധനകാര്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും പണം അനുവദിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി അത് തടയുകയായിരുന്നു.

യാത്രാപ്പടി നല്‍കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലില്‍ എഴുതുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് തിങ്കളാഴ്ച ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷനിലെത്തി.

ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയാണ് അച്യുതാനന്ദന്‍ ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷനായി ചുമലയേറ്റത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ക്കും അനുവദിക്കുന്ന യാത്രാപടിയടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് വി എസും യോഗ്യനാണ്.

എന്നാല്‍ വി എസിനൊപ്പം വിമാനയാത്ര നടത്തുന്ന സഹായിയുടെ യാത്ര ചെലവ് നല്‍കുന്നതിന് നേരത്തെ തടസങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷന്റെ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി ഷീലാതോമസ് സര്‍ക്കാരിന് കത്ത് നല്‍കി

തുടര്‍ന്ന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും അനുമതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഇത് തടഞ്ഞു.

ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷനിലെ അറ്റന്‍ഡര്‍, ഡ്രൈവര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള യൂണീഫോം അലവന്‍സും സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി. കൂടാതെ കൂടാതെ കമ്മീഷനിലേക്ക്‌ കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാല്‍ അതും അനുവദിച്ച് നല്‍കാനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

