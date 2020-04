തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് എംഎല്‍എ ആസ്തി വികസന നിധിയില്‍ നിന്ന് തുക ചെലഴിക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായ എംഎല്‍എമാരെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. എംഎല്‍എ മാരായ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍, പി.ജെ.ജോസഫ്, രാജു എബ്രഹാം, പി.ടി.തോമസ്, മോന്‍സ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് എംഎല്‍എ ആസ്തി വിസകസനഫണ്ടില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രികളില്‍ തുക ചെലവഴിക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടുവന്നത്.

'എംഎല്‍എ ആസ്തി വികസന നിധി, പ്രാദേശിക വികസന നിധി എന്നിവ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എംഎല്‍എ മാരായ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍, പി.ജെ.ജോസഫ്, രാജു എബ്രഹാം, പി.ടിതോമസ്, മോന്‍സ് ജോസഫ് എന്നിവര്‍ ആസ്തി വിസകസനഫണ്ടില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രികളില്‍ തുക ചെലവഴിക്കാന്‍ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന്, മാസ്‌കുകള്‍, വെന്റിലേറ്റര്‍, പിപിഇ കിറ്റ്, സാനിറ്ററി ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാന്‍ ഈ ശുപാര്‍ശകളിന്മേല്‍ ധന വകുപ്പ് പ്രത്യേക അനുമതിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എംഎല്‍എമാരുടെ മുന്‍കൈ അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കിംസ് ആശുപത്രി മാസ്‌കുകളും, ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളും മറ്റുമായി നിരവധി സഹായങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ഡിസ്ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ ഗേറ്റ് വേ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ 65 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കും എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം എംപിമാരുടെ പ്രാദേശിക ഫണ്ട് അനുവദിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫണ്ട് പൂര്‍മായും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

