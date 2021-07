തിരുവനന്തപുരം: പീഡനക്കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രനെ നിയമസഭയില്‍ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. മന്ത്രി ഇടപെട്ടത് രണ്ട് പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ഇത് സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയുണ്ടാകാന്‍ വൈകിയത് സംബന്ധിച്ച് ഡി.ജി.പി അന്വേഷണം നടത്തും. കേസില്‍ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു. പീഡനക്കേസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ മന്ത്രി ഇടപെടലില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞെന്നും, കേസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇടപെടലും മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തന്റെ ചിത്രങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്ററും ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും, പത്മാകരന്റെ കടയുടെ മുന്നിലൂടെ പോയപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചതിന് എത്ര കാശ് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ച ശേഷം കൈയില്‍ കടന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പെണ്‍കുട്ടി പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജൂണ്‍ 30ന് പോലീസ് ഇരുകൂട്ടരേയും സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും പത്മാകരന്‍ മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നും അടുത്ത ദിവസമാണ് പെണ്‍കുട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് സഭയെ അറിയിച്ചു.

പരാതിക്കാരി എത്തിയ ദിവസം വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഈ മാസം 20ന് ആണ് കുണ്ടറ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. ഇതില്‍ അന്വേഷണം നല്ല നിലയില്‍ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗവര്‍ണറുടെ ഉപവാസത്തെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നും, സ്ത്രീധന പീഡനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവത്കരിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

