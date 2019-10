എം.വി ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍

കോഴിക്കോട്. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയില്‍ നാലു മാവോവാദികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ മുഴുവന്‍ ദുരൂഹതകളും നീക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദള്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ എം. വി. ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു,

ആശയ സമരങ്ങളെ ആയുധം കൊണ്ട് കീഴടക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. മാവോവാദികള്‍ ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. മാവോവാദികള്‍ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും നിലനില്‍ക്കുന്നത് കാണാതിരിക്കാനുമാവില്ല.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ ഗ്രാമീണ മേഖലയെ കൂടുതലായി കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. കേവലമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും നഷ്ടമായി കൂടുതല്‍ ദരിദ്രമാക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് ആളുകള്‍ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് സത്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തന്നെ പരാജയമാണ്.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്. അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അതിനിടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് സായുധരായ മാവോവാദികള്‍ കേരളത്തെ താവളമാക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അപ്പോഴും നാലു പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല.

നിലമ്പൂരിനും വൈത്തിരിക്കും പിന്നാലെ അട്ടപ്പാടിയിലും മാവോവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന സംശയങ്ങളെ മുതലെടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അട്ടപ്പാടി സംഭവത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാന്‍ നടപടിയെടുക്കണം.

ജനാധ്യപത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാവോവാദികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ തയ്യാറാവേണ്ടത്. അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് നേരിടുന്നത് ജനാധിപത്യ സമീപനമല്ല. സമാധാന സാഹചര്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏതു നടപടികളേയും ജാഗ്രതയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlights: clear mysteries on the incident of killing Maoists says MV Shreyams Kumar