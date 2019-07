തിരുവനന്തപുരം: സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടെ ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുമെന്ന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ കെ. കെ. സുമ. കോളേജിലെ അന്തരീക്ഷം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് പുതിയ ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കോളേജിലെ എസ്.എഫ്.ഐ യൂണിയന്റെ ഓഫീസ് ഒഴിപ്പിച്ച് ആ മുറി ക്ലാസ് റൂമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ മുറി ഇനി മുതല്‍ അത്തരം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്നതാണ് അതിനു പിന്നിലുള്ള നിലപാട്. പഠനാന്തരീക്ഷം സമാധാനപരമാക്കുന്നതിന് അധ്യപകരെല്ലാം സഹകരണം ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടയ്ക്കുവെച്ച് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ പോകുന്നവര്‍ക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ ഇനി റീ അഡ്മിഷന്‍ നല്‍കില്ല. റഗുലര്‍ രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്കുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാത്രമേ കോളേജില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കൂ എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനും ഇന്റേണല്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും ചുമതല ഒരു ട്യൂട്ടര്‍ക്ക് നല്‍കും. വകുപ്പ് തലവന്റെയും പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെയും മേല്‍നോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തില്‍ ക്ലാസുകള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും.

കോളേജിലെ പരീക്ഷാ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പുതിയൊരു ഓഫീസ് തുറക്കും. പി.എസ്.സി പരീക്ഷ അടക്കം പുറത്തുനിന്നുള്ള മറ്റു പരീക്ഷകളൊന്നും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ വെച്ച് നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്ററുകള്‍, ചുവരെഴുത്തുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അടക്കം നീക്കംചെയ്ത് കാമ്പസ് നവീകരിക്കും. ഇതിന് പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

