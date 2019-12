കോഴിക്കോട്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോഴിക്കോട്ട്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധത്തിനു ശേഷം പുറത്തെത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ചിലര്‍ ജലപീരങ്കിയുടെ മുകളില്‍ കയറുകയും കൊടി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇവരെ നീക്കംചെയ്യാന്‍ പോലീസ് ഇടപെട്ടു.

ഇതോടെ പ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുതവണ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.

