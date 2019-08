കണ്ണൂര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിനിടയിലെ വീഡിയോ ദൃശ്യം തെറ്റായ രീതിയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്ന് കണ്ണൂര്‍ കളക്ടര്‍ ടി.വി സുഭാഷ്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് കളക്ടര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കളക്ടറേറ്റില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിനിടയിലെ ദൃശ്യമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അറ്റടപ്പ സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയാണ് വേദിയില്‍ കയറി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അവര്‍ പെട്ടെന്ന് അകാരണമായി പ്രകോപിതയായി കയര്‍ത്ത് സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിടിവിടുവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും സദസില്‍ പോയി ഇരിക്കാന്‍ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അവര്‍, അതിന് കൂട്ടാക്കാതെ എന്തൊക്കെയോ പറയുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ടും അവരെ സദസില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതെന്നും കളക്ടര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായാണ് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും നേരത്തെ മറ്റ് പല പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളില്‍ അവര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയിരുന്നുവെന്ന് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും കളക്ടര്‍ പറയുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിനിടയിലെ ഒരു ദൃശ്യം തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണ്.

ആറ്റsപ്പ സ്വദേശിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വേദിയാൽ കയറി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചത്. ഇവർക്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായാണ് ലഭിച്ച വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കൈ പിടിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അകാരണമായി പ്രകോപിതയായി കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൈ പിടി വിടുവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സദസ്സിൽ പോയിരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവർ കൂട്ടാക്കാതെ എന്തൊക്കെയോ പറയുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈ തെറിപ്പിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. എന്നിട്ടും അവരെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടു പോയി ഇരുത്തുവാനാണ് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചത്. പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതു വരെ ഈ സ്ത്രീ സദസ്സിന്റെ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെയും ഇവർ പല പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

ആയിരത്തിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനാളുകളും ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവരും സത്യം നേരിൽ കണ്ടതാണ്. ഈ സംഭവത്തെ തികച്ചും തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്.

Content Highlights: Circulating malicious video clip of CM's function not fair - says collector