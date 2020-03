തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകള്‍, ബിയര്‍-വൈന്‍ പാര്‍ലറുകള്‍, ക്ലബ്ബുകള്‍, കള്ളുഷാപ്പുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പ്രവേശനകവാടത്തിനു സമീപം കിയോസ്‌കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കണം എന്നതുള്‍പ്പെടയുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കുമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് സര്‍ക്കുലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജീവനക്കാര്‍ മാസ്‌കുകളും ഗ്ലൗസുകളും ധരിക്കണം

ഗ്ലാസ്, ടേബിള്‍, പ്ലേറ്റ്, പെഗ് മെഷറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വേണം, ഓരോ മണിക്കൂര്‍ ഇടവേളയിലും ഇത് ഉറപ്പാക്കണം.

പ്രധാനകവാടത്തിനു മുന്നില്‍ സാനിറ്റൈസര്‍, സോപ്പ്, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കണം

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതത് മദ്യശാലകള്‍ക്കാണ്. മേല്‍നോട്ടം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ക്കാണ്.

