തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ താമസിക്കാന്‍ മുറി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലെത്തിയ ചൈനക്കാരനെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജിഷോയു ഷാഓ എന്ന ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ കൊറോണ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ജനുവരി 23ന്‌ ഡല്‍ഹിയില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയ ജിഷോയു കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനുവരി 25 മുതല്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ മെഡിക്കല്‍ സ്‌ക്രീനിങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ജിഷോയു നിരവധി ഹോട്ടലുകളില്‍ മുറി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ ഭയന്ന് ആരും മുറി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് പരാതിയുമായി ഇദ്ദേഹം കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലെത്തിയത്.

രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്‌നോളജിയില്‍ രക്തം പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ ജിഷോയുവിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, ജിഷോയുവിന് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിരീക്ഷണത്തിനു മാത്രമായാണ് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Chinese man admited in isolation ward in trivandrum General Hospital, after he came to Commisioner offfice to complaint against hotels for not giving rooms for him