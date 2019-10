തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി രാജമലയില്‍ ജീപ്പില്‍ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍. കനകരാജ് എന്ന ഓട്ടോഡ്രൈവറാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത്. വനംവകുപ്പ് വാച്ചര്‍മാരാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്ന വിവരം. എന്നാല്‍ റോഡില്‍ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയിരുന്ന കുട്ടിയെ കനകരാജ് എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതോടെ വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന വാദം പൊളിയുകയാണ്.

പ്രേതസാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന വിശ്വാസവും തല മൊട്ടയടിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് പ്രേതമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലുണ്ടായ ഭീതിയും കാരണം വാച്ചര്‍മാര്‍ കുഞ്ഞിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയിരുന്നില്ല. ജീപ്പില്‍ നിന്ന് വീണ കുട്ടി ചെക്‌പോസ്റ്റിന് സമീപത്തേക്ക് മുട്ടിലിഴഞ്ഞെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് കനകരാജ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വാച്ചര്‍മാരെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കനകരാജ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്യാമറാദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ആദ്യം പ്രചരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കനകരാജ് കുട്ടിയെ എടുത്ത് നീങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് കനകരാജാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതെന്ന വിവരം പുറത്തെത്തിച്ചത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനാണ് പഴനിയില്‍ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ജീപ്പില്‍ നിന്ന് ഒന്നരവയസുകാരി റോഡിലേക്ക് വീണത്. കമ്പളിക്കണ്ടം സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 40 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായ വിവരമറിഞ്ഞത്. അപ്പോള്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വനംവകുപ്പ് വാച്ചര്‍മാര്‍ പോലീസിന് കൈമാറിയ കുട്ടിയെ സംഭവദിവസം രാത്രി തന്നെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Child rescued by auto rickshaw driver in Rajmala, not by forest watchers