കൊച്ചി: മരടിലെ അനധികൃത ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്. ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ഫ്‌ളാറ്റുടമകള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. അതേ സമയം ഫ്‌ളാറ്റിലുള്ളവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വേണ്ട നടപടികള്‍ നടത്തുമെന്ന് കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ അതിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ എന്ത് വന്നാലും ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിയില്ലെന്നാണ് താമസക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തടഞ്ഞ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക്‌ പറയാനുള്ളത് കേള്‍ക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം കണക്കിലെടുത്ത്‌ ഈ മാസം 20 നകം പൊളിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. 20-നകം ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മരട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായും നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചര്‍ച്ച നടത്തി.

ഇതിനിടെ ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിച്ച് നീക്കണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കി.

Content Highlights: Chief secretary said the court verdict would execute-marad flat