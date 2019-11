തിരുവനന്തപുരം: മാവോവാദികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ചിഫ് സെക്രട്ടറി ലേഖനമെഴുതിയത് സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണെന്നും കേസിലെ അന്വേഷണത്തെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം അനുചിതമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ചിഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം പ്രതിപക്ഷനേതാവാണ് ശൂന്യവേളയില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. വിഷത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷയം സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ലേഖനം താന്‍ വായിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വീണ്ടും വിഷയം ഉന്നയിച്ചപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ല ചിഫ് സെക്രട്ടറി ലേഖനമെഴുതിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി. ലേഖനമെഴുതാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു ലേഖനമെഴുതുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുമതി വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയില്ല.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. വ്യക്തിപരമായ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. അത് നിലവില്‍ നടക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയത്.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പൂര്‍ണമായും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ലേഖനം സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇത്തരമൊരു തന്ത്രപരമായ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

Content Highlights: Chief Secretary's article published in news paper is not government's stand: CM