തിരുവനന്തപുരം: യു എ ഇ സാമ്പത്തിക സഹായ വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് യു എ ഇ 700 കോടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കേരളത്തിന് ദുരിതാശ്വാസമായി നിശ്ചിത തുക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ധനസഹായം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തല്‍ നടന്നതേയുള്ളുവെന്നും യു എ ഇ അംബാസിഡര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയത്.

പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്നവരുടെ കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളണമെന്നും ക്യാമ്പുകളില്‍നിന്ന് മടങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് 10000 രൂപ ഉടന്‍ നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടനാട്ടില്‍ ഒരു രൂപയുടെ സഹായം പോലും ആര്‍ക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ കാര്യത്തിലൊഴികെ മറ്റു ഡാമുകള്‍ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നില്ല. പ്രളയദുരന്തമല്ല ഡാം ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. സൗജന്യ റേഷന്‍ കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇനിയും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

