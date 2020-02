തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് സേനയിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനം വാങ്ങിയതടക്കമുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി പറയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി. വിവാദമായ സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവരുന്നതിനു മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് പി ഉബൈദുള്ള ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത്.

വിഐപി സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസിന്‌ പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പോലീസ് നവീകരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണ് നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യങ്ങളായി പി ഉബൈദുള്ള സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഇതുവരെയും സര്‍ക്കാറില്‍നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് സഭയിലെത്തും മുമ്പെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തല്‍ എങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ചോദ്യം സഭയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ അതിനും പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ചോദ്യം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തണം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ഉബൈദുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് കൈമാറിട്ടുണ്ടാകും. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യമുയരുന്നത്.

അതേസമയം, സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണെന്ന് പി ഉബൈദുള്ള എംഎല്‍എ പ്രതികരിച്ചു. വിശ്വസിക്കാവുന്ന ചില ഉറവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം സഭയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയതെന്നും വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉബൈദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

