തിരുവല്ല: അപ്പര്‍ കുട്ടനാട്ടിലെ പെരിങ്ങരയില്‍ പാടത്ത് കീടനാശിനി തളിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ച കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി സുനില്‍കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീടുനിര്‍മിക്കാന്‍ നാലുലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മരിച്ച രണ്ടുപേരുടേയും വീടുകള്‍ അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തികസഹായം നല്‍കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗാന്ധിഗ്രാമം ഭവന നിര്‍മാണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് സുനില്‍കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായധനം നല്‍കുക.

മരുന്നുകളും കീടനാശിനികളും അനധികൃതമായി വില്‍ക്കുന്ന നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മേഖലയിലുണ്ടെന്നും ഇവയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അനധികൃത കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തില്‍ സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സനല്‍ കുമാര്‍, മത്തായി ഈശോ എന്നിവരാണ് കീടനാശിനി തളിക്കുന്നതിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി മരിച്ചത്.

