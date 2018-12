കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ ലഹരിമരുന്നു വേട്ട. രണ്ടുകോടിരൂപ വിലമതിക്കുന്ന രണ്ടുകിലോ മെതാം ഫെറ്റമീനും ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി ചെന്നൈ സ്വദേശി ഇബ്രഹാം ഷെരീഫ് അറസ്റ്റിലായി.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ട്രെയിന്‍മാര്‍ഗം എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷാഡോ പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഇടപാടുകാരെ തേടിയാണ് ഇയാള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം.

ഇബ്രാഹിമിന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പുര്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇബ്രാഹിം നിരവധി തവണ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതായി ഇതില്‍നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രകളെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: chennai native arrested with drugs and hashish oil in kochi