കോഴിക്കോട്: സി.പി.എം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ജയരാജനെതിരെ അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസില്‍ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും. പി.ജയരാജന്റെ പേര് വടകര ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിലേക്ക് കൂടിയുള്ള ചര്‍ച്ച ഉയര്‍ന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരിച്ചടിയായി കുറ്റപത്രമെത്തുന്നത്. ഇതോടെ സി.പി.എം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് കൂടുതല്‍ ശക്തി പകരുക കൂടി ചെയ്യന്നതായി കുറ്റപത്രം മാറുകയും ചെയ്യും.

സിപിഎമ്മിന്റെ കോട്ടയായിട്ട് പോലും കോണ്‍ഗ്രസിലെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് മുന്നില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് തവണയും സിപിഎം അടിയറവ് പറഞ്ഞതാണ് വടകര ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലം. ഇത്തവണ മണ്ഡലം എന്ത് വിലകൊടുത്തും തിരിച്ച് പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ശക്തനായ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നേതൃത്വം പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ പി.ജയരാജന്റെ പേരും സജീവമായി പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ്, തലശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പി.ജയരാജനുള്ള പിന്തുണയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മറ്റ് അഞ്ച്‌ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സിപിഎമ്മിനുള്ള വലിയ സ്വാധീനവും തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. ഇതിനിടെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം വന്നതോടെ ജയരാജനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്യതയും മങ്ങുകയാണ്.

ഒഞ്ചിയത്തെ ആര്‍.എം.പി നേതാവ് ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധക്കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്ത് സി.പി.എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനന്‍ മാസ്റ്ററെ അന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഈ കേസിന്റെ ഗൂഡാലോചനയിലും പി.ജയരാജന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്ന് വന്നിരുന്നു. ഷുക്കൂര്‍ കേസില്‍ ജയരാജനെതിരെ കുറ്റപത്രം വന്നതോടെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ കൊലപാതകത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവായി രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വീണ്ടും പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാന്‍ എതിരാളികള്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.



പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത് സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തോടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് യൂത്ത്‌ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ് മാതൃഭൂമി ഡോട്‌കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ യൂത്ത്‌ലീഗും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പോലെയല്ല, ഇവിടെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം തന്നെയാണ് കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയരാനെതിരെ ആദ്യം മുതല്‍ക്ക് തന്നെ ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ്‌ സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ സംഭവമാണെന്നും വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്തരക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ പൊതുസമൂഹം തയ്യാറവണമെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു. 2016 ലാണ് ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടത്. കൊലപാതകം നടന്ന് ഏഴ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.