കോട്ടയം : പാലാസീറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി മാണി സി. കാപ്പന്‍. ശരത്പവാറാണ് തന്റെ നേതാവെന്നും ശരത് പവാര്‍ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു. ദേശീയ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന നിലപാടിനൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്‍ മത്സരിച്ച നാലു സീറ്റിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ശരത്പവാറും പ്രഫുല്‍ പട്ടേലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍ സിപിഎം നേതാക്കളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കേരളത്തിലെത്തും. ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ആയിരിക്കും ചര്‍ച്ച", മാണി സി. കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

പാലായുടെ കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു വിധ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്കുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള മാണി സി കാപ്പന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ഇടതുമുന്നണി വിടുന്നതിനോട് എന്‍സി പി ദേശീയ നേതൃത്വം വിമുഖത കാണിച്ചതോടെയാണ് മാണി സി. കാപ്പന്റെ നിലപാടില്‍ അയവു വന്നത്.

