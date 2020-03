കോട്ടയം: ചങ്ങനാശ്ശേരി പുതുജീവന്‍ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ ദുരൂഹമരണത്തില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം തുടങ്ങി. രണ്ടുദിവസത്തിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് അന്വേഷണച്ചുമതലയുള്ള കോട്ടയം എ.ഡി.എം. അനില്‍ ഉമ്മന്‍ പറഞ്ഞു.

മരണങ്ങളിലെ ദുരൂഹത നീക്കാന്‍ പരിശോധനാഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും. പുതുജീവന്‍ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ മരണത്തില്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എ.ഡി.എം. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം അന്തേവാസികളില്‍നിന്നും ഉടമസ്ഥരില്‍നിന്നും പ്രദേശവാസികളില്‍നിന്നും പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പു നടത്തി. സ്ഥാപനത്തില്‍ മുപ്പതിലധികം മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസുകളിലും അധികൃതര്‍ നിയമപരമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എ.ഡി.എം. പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ മരിച്ച മൂന്നുപേരുടെ മരണകാരണം ന്യൂമോണിയ ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുന്നതിനായി ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും.

മരിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന മരുന്നുകളിലെ ഈയത്തിന്റെ അളവാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈയത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും മരണം സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ചികിത്സാ പിഴവായി വിലയിരുത്താം.

ഇതു കൂടാതെ, ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഏഴ് അന്തേവാസികളുടെ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുജീവന്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി സംബന്ധിച്ച് കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതിവിധി അനുസരിച്ചു മാത്രമേ തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകൂവെന്നും എ.ഡി.എം. വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: changanassery puthujeevan trust mysterious death enquiry report will be submitted soon