തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയതില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണം തള്ളി ഗവര്‍ണര്‍. ഒരു വിശദീകരണവും തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ന്യായീകരണവും സ്വീകാര്യമല്ല.

സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമ വിരുദ്ധ നടപടിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇത് ഈഗോ ക്ലാഷല്ല. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുമില്ല. ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കാതെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിയമപരമായി അത് ശരിയല്ല. ജനാധിപത്യത്തില്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ആ അധികാരം നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സല്ല. ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലഖ്‌നൗവിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുമുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് തള്ളിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയതില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവര്‍ണറുമായി അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഒരു വിശദീകരണവും തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഗവര്‍ണര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

Content Highlights: Challenging CAA in SC: explanation not acceptable - says Governor