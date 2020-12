തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രനിയമത്തെ മറികടക്കാന്‍ സംസ്ഥാനം നിയമനിര്‍മാണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കി.

കൃഷി സംസ്ഥാന വിഷയമായതിനാല്‍ പഞ്ചാബ്, ചത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ നിയമനിര്‍മാണത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് നിയമനിര്‍മാണം കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി മന്ത്രിസഭ അടിയന്തിര തീരുമാനമെടുക്കുകയും മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

2021 ജനുവരി 8 ന് ചേരുന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ മാത്രമേ പ്രസ്തുത പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളുയെന്നും ജനുവരി 11 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രസ്തുത പ്രമേയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സാഹചര്യമില്ലെന്നും കത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Content Highlights: Centre's farm laws: Ramesh Chennithala sent a letter to the Chief Minister