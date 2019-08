ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയ ദുരിതം നേരിടാന്‍ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്രം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന് 52.27 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 300 ഭടന്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 13 സംഘങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂര്‍, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുണ്ട്.

കരസേനയുടെ 35 ജവാന്മാര്‍ വീതമുള്ള ആറ് കോളം (210 ജവാന്മാര്‍), എമര്‍ജന്‍സി ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ 20 പേര്‍ വീതമുള്ള മൂന്ന് ടീം എന്നിവയും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. എയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ എം 70 ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ മലപ്പുറത്തെയും വയനാട്ടിലെയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡിന്റെ മൂന്ന് സംഘങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ റെസ്‌ക്യൂ കോറിന്റെ രണ്ട് സംഘങ്ങള്‍ എന്നിവയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി രംഗത്തുണ്ട്.

കേരള സര്‍ക്കാരിന് ഈ വര്‍ഷത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി 52.27 കോടി അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച 2107 കോടി രൂപയില്‍ 1400 കോടിയോളം ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈവശമുള്ള കണക്ക്. രണ്ട് ഗഡുവായി അനുവദിക്കുന്ന തുകയില്‍ ആദ്യ ഗഡുവാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അടക്കമുള്ളവയുടെ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും കേന്ദ്ര സേനയെ എവിടെയെല്ലാമാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Centre has given all assistance for rescue operations in Kerala - Union Minister V Muraleedharan