തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സംഘം കേരളത്തില്‍ എത്തും. ആഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ സെക്രട്ടറി ധര്‍മ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വലുള്ള ഏഴംഗ സംഘം എത്തുക. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ബോര്‍ഡര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ധര്‍മ റെഡ്ഢി

ഏഴാം തിയതി കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന സംഘം എട്ടാം തിയതി കുട്ടനാട്, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. അതിനു ശേഷം ഒന്‍പതാം തിയതി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും, റവന്യു മന്ത്രിയുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. . മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട മേഖലകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തും. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

കേരളത്തിലെ മഴക്കെടുതിയും പ്രശ്‌നങ്ങളും വിലയിരുത്താന്‍ കേന്ദ്രസംഘത്തെ അയയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്രസംഘം എത്തുന്നത്.

