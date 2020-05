ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചത് പോലെ വാകപ്പൂക്കള്‍ വീണുകിടക്കുന്ന മേലാറ്റൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലും. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ മന്ത്രി ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഷൊര്‍ണൂര്‍ നിലമ്പൂര്‍ പാതയിലെ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ മേലാറ്റൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്റെ ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ആളനക്കം കുറഞ്ഞ് കൂട്ടിന് വേനലും എത്തിയതോടെയാണ് ഗുല്‍മോഹര്‍ പൂക്കള്‍ മേലാറ്റൂര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ പരവതാനി തീര്‍ത്തത്. കളക്ടര്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു, നിരവധി പേര്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായ ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Beauty of Mother Nature: Sprinkled with beautiful flowers, the scenic Shoranur-Nilambur Railway Section in Kerala looks straight out of a storybook. pic.twitter.com/OWPrEl6Amc