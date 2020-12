കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദ രേഖയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പോലീസാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍. സ്വപ്‌ന തന്നെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിലും കേരള പോലീസാണ് സ്വപ്‌ന സുരേഷിന് കാവലായിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വനിത പോലീസുകാരിലൊരാള്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ച് സ്വപ്‌നയ്ക്ക് ഫോണ്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ഫോണില്‍ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി ധരിപ്പിച്ച ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്വപ്‌നയുടെ സംഭാഷണം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആരാണ് ഈ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന്‌ സ്വപ്‌ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാന്‍ ബോധപൂര്‍വ്വമമായ ശ്രമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കസ്റ്റംസും മറ്റു കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഏജന്‍സികള്‍ പറയുന്നു.

അതേ സമയം അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലില്‍ വച്ചല്ല സ്വപ്‌നയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

