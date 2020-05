തിരുവനന്തപുരം: അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാക്കൂലിയുടെ 85 ശതമാനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രെയിനിന്റെ വിലയാകും ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രനിരക്കിന്റെ 85 ശതമാനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി ദേശീയ വാക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാക്കി 15 ശതമാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും വഹിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു വാദം.

സംസ്ഥാനത്തെ ചില ബിജെപി നേതാക്കളും ഈ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാക്കൂലി സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ വിശദീകരണം.

'സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ പോയ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും അവര്‍ തന്നെയാണ് വഹിച്ചത്. ഒരു രൂപപോലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. ട്രെയിന്‍ നിര്‍മിച്ചതിന്റെ വിലയാകും 85 ശതമാനമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞുനടക്കുന്നത്' കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും അവരുടെ യാത്രാ ചെലവ് വഹിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവരെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ടതില്ല. അവരുടെ പക്കല്‍ പണമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

