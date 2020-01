കൊച്ചി: പാവക്കുളത്തെ സി.എ.എ. അനുകൂല പരിപാടിക്കിടെ വിമര്‍ശനവുമായി എത്തിയ യുവതിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ 29 ഓളം ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരേ എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം പേയാട് സ്വദേശി ആതിരയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സംഘം ചേര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കല്‍, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍, ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എട്ടോളം വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നോര്‍ത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ എസ്.ഐ. പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വിമര്‍ശനവുമായി എത്തിയ യുവതിക്കെതിരേ നേരത്തെ ബി.ജെ.പി. വ്യാവസായിക സെല്‍ കണ്‍വീനറും ജനജാഗ്രത സമിതി പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്ററുമായ സജിനി നോര്‍ത്ത് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ കേസിലും അന്വേഷണം നടന്നുവരുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ 21-ാം തീയതിയാണ് എറണാകുളം പാവക്കുളം അമ്പലത്തിലെ ഹാളില്‍ നടന്ന നടന്ന സി.എ.എ. അനുകൂല പരിപാടിക്കിടെ വിമര്‍ശനവുമായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ആതിര എത്തുന്നത്. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് ആതിര സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ആതിരയോട് കയര്‍ക്കുന്നതിന്റെയും പുറത്താക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

