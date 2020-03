പേരാമ്പ്ര: കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്നവര്‍ പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം അവഗണിച്ച രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ പേരാമ്പ്ര പോലീസ് കേസെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നും എത്തിയ മുഹമ്മദ് കാട്ടിക്കല്‍ (43), ഖത്തറില്‍ നിന്നും എത്തിയ രാജേഷ് കാരയില്‍ (34) എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്തുന്നവര്‍ 14 ദിവസമെങ്കിലും വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും പലരും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയടും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമ നടപടി ശക്തമാക്കിയത്.

