തിരുവനന്തപുരം: മീന്‍വില്‍പനയിലൂടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തുന്ന കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഹനാനെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ച മുഴുവന്‍പേര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി.ജി.പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കു നിര്‍ദേശം ല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

കൊച്ചി പോലീസാകും കേസെടുക്കുക. വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയാകും കേസ് അന്വേഷിക്കുക.

മീന്‍വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഹനാനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത മാതൃഭൂമിയാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍ വാര്‍ത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ ഹനാനെതിരെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാജപ്രചാരണം ശക്തമാവുകയായിരുന്നു.

ഇവ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹനാനെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ വി.എസ് അച്യുതാനന്ദനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

content highlights: Case against those who spread false allegation against Hanan girl who sells fish for livelihood