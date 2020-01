മലപ്പുറം: പൈങ്കണ്ണൂരില്‍ സി.എ.എയുടെ പേരില്‍ കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചെന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശത്തിനെതിരെ ബിജെപി നേതാവും ചിക്കമംഗലൂരു എംപിയുമായ ശോഭ കരന്ദലജെയ്‌ക്കെതിരെ മലപ്പുറം പോലീസ് കേസെടുത്തു. മതസ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ 153 എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ്. പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവ് ഗണേശന്‍ അടക്കം സേവാഭാരതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചതിന് ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചെന്ന ശോഭ കരന്ദലജെയുടെ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റിനെതിരെയാണ് കേസ്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ മേഖലയാണ് പൈങ്കണ്ണൂര്‍ ചെറുകുന്ന് കോളനി. നാട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദലിയുടെ കിണറില്‍നിന്നാണ് കോളനിനിവാസികള്‍ വെള്ളമെടുത്തിരുന്നത്. ജനുവരി 11-ന് കോളനിയിലെ മൂന്നു കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സിഎഎ വിശദീകരണ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഈ കുടുംബങ്ങളടക്കം കോളനിയിലെ 12 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മുഹമ്മദലി കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം.

എന്നാല്‍ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദലിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമമാണെന്നും വേനല്‍ മൂലം കിണറ്റില്‍ വെള്ളം കുറഞ്ഞതു മൂലമാണ് വെള്ളമെടുക്കേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞതെന്നുമാണ് കുടുംബം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ മലപ്പുറം എസ്പിക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് ശോഭ കലന്ദരജെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Kerala is taking baby steps to become another Kashmir!



Hindus of Kuttipuram Panchayat of Malappuram was denied water supply as they supported #CAA2019.#SevaBharati has been supplying water ever since.



Will Lutyens telecast this intolerance of PEACEFULS frm God's Own Country!? pic.twitter.com/y0HKI4bitD — Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) January 22, 2020

Muslims in Muslim majority areas of Mallapuram District of Kerala deny water to “Minority” Hindus in the area just because these poor mostly Dalit Hindus supported #CAA ..गंगा-जामुनी तहज़ीब hmm without Water??

Think ..Think before it’s too late!! https://t.co/YNC6pYrwyd — Sambit Patra (@sambitswaraj) January 23, 2020

Content Highlights: Case Against Karnataka BJP MP Shobha Karandlaje In Kerala For 'No Water For Hindus' Tweet