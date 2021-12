തൃശൂര്‍: ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരായ കേസ് പിന്‍വലിച്ചതായി കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ടി.കെ.നാരായണൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരേ കേസ് കൊടുത്തത് കൂട്ടായ തീരുമാനമാണ്. തനിക്കെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ആരുമായും ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങളുമില്ലെന്നും നിയമം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ടികെ നാരായണന്‍ പറഞ്ഞു.

യു.ജി.സി. മാനദണ്ഡപ്രകാരം ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ചാന്‍സലര്‍ പദവിക്ക് അര്‍ഹതയില്ലെന്നായിരുന്നു വി.സി. ഡോ. ടി.കെ. നാരായണന്റെ നിലപാട്. 2017-ല്‍ പി.ആര്‍.ഒ. സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാള്‍, തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. രാജ്ഭവനില്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ നടത്തിയ സിറ്റിങ്ങിലാണ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഇതില്‍ ഇടപെടാന്‍ അധികാരമില്ല എന്ന് കലാമണ്ഡലം ലീഗല്‍ അഡൈ്വസര്‍ വാദിച്ചത്.

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ മുന്‍ സംസ്‌കൃത പ്രൊഫസറും സിന്‍ഡിക്കേറ്റംഗവുമായിരുന്ന ഡോ. നാരായണന്‍ കാലടി ശ്രീശങ്കര സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ലോജിക് ഡീനായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

