കൊല്ലം: വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ തെറ്റായ മേല്‍വിലാസം നല്‍കി കബളിപ്പിച്ച ശേഷം നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവിനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന ചടയമംഗലം പോലീസിന് അയോധ്യയിലെ ദശരഥ പുത്രന്‍ രാമന്റെ വിലാസം നല്‍കിയ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി നന്ദകുമാറിനെതിരേയാണ് നടപടി.

രാമന്റെ മേല്‍വിലാസത്തില്‍ പോലീസ് പെറ്റി അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവിനെതിരേ ആള്‍മാറാട്ടത്തിന് അടക്കമാണ് ചടയമംഗലം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

ഈ മാസം 12നായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇടാതെ വാഹനമോടിച്ച നന്ദകുമാറിനെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ചടയമംഗലം പോലീസ് പിടികൂടി 500 രൂപ പിഴയൊടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ദശരഥനേയും രാമനേയുമൊക്കെ ചടയമംഗലത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത്.

നന്ദകുമാര്‍ പറഞ്ഞ വിലാസം തെറ്റാണെന്ന് മനസിലായിട്ടും അതേ മേല്‍വിലാസത്തില്‍ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പെറ്റി അടിച്ചത്. പേര് എന്തായാലും സര്‍ക്കാരിന് കാശ് കിട്ടിയാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു പിഴയൊടുക്കിയ പോലീസുകാരന്റെ മറുപടി. ഇതോടെ പോലീസിനെ ട്രോളുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വൈറലായി. ഇതിന് പിന്നാലെ വണ്ടിയുടെ നമ്പര്‍ വെച്ച് ഉടമയെ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

നന്ദകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടന്‍ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചടയമംഗലം പോലീസ് പറഞ്ഞു.

content highlights: case against 'dasharatha puthran' who tried to cheat police