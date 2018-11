തൃശ്ശൂര്‍: തൃശ്ശൂര്‍ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്കു മാര്‍ച്ച് നടത്തിയ ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസ്. എ എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാഗേഷ് എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മുപ്പതോളം പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

സംഘംചേരല്‍, കലാപശ്രമം, പൊതുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയാണ് ഇവര്‍ക്കുമേല്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് തൃശ്ശൂര്‍ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വനിതകളുടെ മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മാര്‍ച്ച് കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിനു സമീപത്തുവച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. എ എന്‍ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു മാര്‍ച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസംഗമായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണന്‍ നടത്തിയതെന്നും കലാപത്തിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു മാര്‍ച്ചിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നതെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

