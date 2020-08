സല്യൂട്ട് സര്‍. കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ദീപക് വസന്ത് സാഠേക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍. പൈലറ്റിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് വിമാനം ഒരു അഗ്നിഗോളമായി മാറാതിരുന്നതെന്നും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറഞ്ഞതെന്നും അത്രത്തോളം ഉറപ്പായിരുന്നു അവര്‍ക്ക്.

സാഠേയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും മറിച്ചൊരഭിപ്രായമില്ല. അവര്‍ക്കെന്നും മാതൃകയായിരുന്നു സാഠേ. 30 വര്‍ഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുളള, ഒരു അപകടം പോലും വരുത്താത്ത വൈമാനികന്‍. പഠിച്ച എല്ലാ കോഴ്‌സുകളിലും ഒന്നാമതെത്തിയ ആള്‍. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഓര്‍മശക്തിയുളള അസാമാന്യ പ്രതിഭ. മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. അതിലെല്ലാമുപരി മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തി.

ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡില്‍ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായിരുന്ന സാഠേയുടെ വിശകല വൈദഗ്ധ്യത്തെ കുറിച്ചോ ഉത്സാഹത്തെക്കുറിച്ചോ വ്യോമയാനമേഖലയെ ചിട്ടപ്പടിയോടെ സമീപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. അതിസമര്‍ഥമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികളെന്ന് യുദ്ധവിമാന വൈമാനികന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.ജെ. അഗസ്റ്റിന്‍ വിനോദ് ഓര്‍ക്കുന്നു.

'ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച എയര്‍ സര്‍വയലന്‍സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ (ആകാശത്തെ ഒരു റഡാര്‍) വിജയത്തില്‍ സാഠേ നിര്‍ണായകമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നെന്ന കാര്യം അധികം ആര്‍ക്കും അറിവില്ലാത്തതാണ്. ഒമ്പതു വര്‍ഷമാണ് ഇന്ത്യ ആ പദ്ധതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. 90 ശതമാനം വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.' വിനോദ് പറയുന്നു.

1999-ലെ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ വൈമാനികനാണ് സാഠേ. ഓപ്പറേഷന്‍ വിജയ്‌യുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2003-ല്‍ യൂണിഫോം അഴിച്ചുവെക്കും മുമ്പ്് ഒരു മൊബൈല്‍ എയര്‍ഡിഫന്‍സ് മിസൈല്‍ യൂണിറ്റ് കമാന്‍ഡും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, അംബാലയിലെ 17 സ്‌ക്വാഡ്രണിന്റെ (ഗോള്‍ഡന്‍ ആരോസ്) ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമിയില്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടറായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിഗ് 21 മിഗ് 27 വിമാനങ്ങള്‍ പറത്തിയ വ്യോമസേന വൈമാനികനായ സാഠേ വിരമിച്ചതിനുശേഷമാണ് കമേഷ്യല്‍ മേഖലയിലെത്തുന്നത്. ആദ്യം പറത്തുന്നത് ഒരു എയര്‍ബസ് 301-ആയിരുന്നു. സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ രംഗത്തും അപൂര്‍വഇനമായിരുന്നു സാഠേയെന്ന് വിനോദ് ഓര്‍ക്കുന്നു. 'എയര്‍ബസും ബോയിങ് പാസഞ്ചര്‍ വിമാനങ്ങളും അദ്ദേഹം പറത്തി. വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനും അനുഭവസമ്പത്ത് നേടാനും ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ വളരെ വിരളമാണ്. എന്നാല്‍ സാഠേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുരണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷതകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു.'

പൂണെയിലെ നാഷണല്‍ ഡിഫന്‍സ് അക്കാദമിയില്‍ നിന്നാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത്. ജൂലിയറ്റ് സ്‌ക്വാഡ്രനില്‍ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹം 1981 ജൂണില്‍ വ്യോമസേന അക്കാദമിയില്‍ നിന്ന് സ്വോഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ കരസ്ഥമാക്കിയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പഠിച്ച എല്ലാ കോഴ്‌സുകളും ഒന്നാമതെത്തുക സാഠേയുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു. തീക്ഷണവും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഓര്‍മശക്തിയുമുളള വ്യക്തിയായിരുന്നു സാഠേയെന്ന് വിനോദ് പറയുന്നു. 'ഒരിക്കല്‍ ഞാനദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനായി ഒരു ലേഖനം നല്‍കി. ഒരു ദീര്‍ഘമായ ഡോക്യുമെന്റായിരുന്നു അത്. അടുത്ത പ്രഭാതത്തില്‍ അതു മുഴുവന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മനഃപാഠമായിരുന്നു. അത്രയും ഓര്‍മശക്തിയുളള വ്യക്തിയായിരുന്നു സാഠേ.'

സ്‌പോര്‍ട്‌സായിരുന്നു സാഠേയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു മേഖല. നല്ലൊരു സ്‌ക്വാഷ് കളിക്കാരനായ അദ്ദേഹം സൈക്കിളിങ്ങും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മുംബൈ സ്വദേശിയായ സാഠേ ഭാര്യ സുഷമയ്ക്കും രണ്ടുമക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം ചാന്ദ്‌വിലിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

