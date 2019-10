കോട്ടയം: എന്‍.ഡി.എ മുന്നണിക്കൊപ്പം എത്രകാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ഘടകകക്ഷിയായ കേരള ജനപക്ഷം (സെക്യുലര്‍) നേതാവ് പി.സി ജോര്‍ജ്. ബി.ജെ.പി കേരള ഘടകത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമെന്താണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാനാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തുന്നത്. എന്നാല്‍, അവര്‍ പരാജയപ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അഞ്ചിടത്ത് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ അക്കാര്യം വ്യക്തമായി. 2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത്. അവിടെത്തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിന് പകരം സുരേന്ദ്രന്‍ കൊന്നിയില്‍ മത്സരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഞ്ചിടത്ത് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമര്‍ശവുമായി പി.സി ജോര്‍ജ് രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് പി.സി ജോര്‍ജിന്റെ കേരള ജനപക്ഷം (സെക്യുലര്‍) എന്‍.ഡി.എ മുന്നണിയിലെത്തിയത്. മാസങ്ങള്‍ക്കകമാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകത്തിനെതിരായ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം.

Content Highlights: Cannot say how long his party would be in NDA - P C George