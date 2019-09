തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ വിജയ സാധ്യതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് മുന്‍ഗണനയെന്ന് കെ.പി.സി.സി.പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. യുവാക്കളോ സ്ത്രീകളോ ആരായാലും വിജയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ വിജയസാധ്യതയ്ക്കാണ് മുഖ്യപരിഗണന. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും പരിഗണനയിലുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ വിജയ സാധ്യത ആര്‍ക്കാണോ അവരെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക'- മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ എം.പി.മാര്‍, മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വരൂപിക്കും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

