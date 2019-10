കോഴിക്കോട്: ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്ന തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടതെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല മുന്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ പ്രൊഫ.ടി.കെ.ഉമ്മര്‍. ബി.ജെ.പി.യില്‍ന്ന് രാജിവെയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം തീര്‍ത്തും വ്യക്തിപരമാണെന്നും പാര്‍ട്ടിയുമായി യോജിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ബി.ജെ.പി. വിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ മുന്‍ രജിസ്ട്രാറും വിവിധ കോളേജുകളില്‍ അധ്യാപകനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. ടി.കെ. ഉമ്മര്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍ അംഗത്വമെടുത്തത്. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല മുന്‍ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ അബ്ദുള്‍സലാം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് താനും പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ മെമ്പര്‍ഷിപ്പിലൂടെയാണ് അംഗത്വമെടുത്തത്.എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ സജീവമാകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു- ടി.കെ.ഉമ്മര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ബി.ജെ.പി.യുടെ ന്യൂനപക്ഷസെല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടി.കെ.ഉമ്മറിനും പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇതിനുപിന്നാലെതന്നെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് താന്‍ വിട്ടുനിന്നിരുന്നതായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ കോഴിക്കോട് നടന്ന പുതുതായി അംഗത്വമെടുത്ത ന്യൂനപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്വീകരണപരിപാടിയില്‍ താന്‍ പങ്കെടുത്തതായി ബി.ജെ.പി. പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, ആ ചടങ്ങിന്റെ നോട്ടീസില്‍ തന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോളും താന്‍ ബി.ജെ.പി.യിലാണെന്ന പ്രചരണം തുടരുന്നതിനാലാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടതായി കഴിഞ്ഞദിവസം ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും ടി.കെ.ഉമ്മര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

