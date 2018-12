കോഴിക്കോട്: പ്രമുഖ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സാദിരിക്കോയയുടെ ഓര്‍മയ്ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കര്‍മശ്രേഷ്ഠാ അവാര്‍ഡ് മുന്‍ എം.പി.യും ഗാന്ധിയനുമായ സി.ഹരിദാസിനും മാതൃഭൂമി സ്പെഷ്യല്‍ കറസ്പോണ്ടന്റ് എം.പി.സൂര്യദാസിനും. പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്ത്രി പത്രവും ഫലകവുമാണ് അവാര്‍ഡ്.

യു.കെ.കുമാരന്‍ ചെയര്‍മാനും നവാസ്പൂനൂര്‍, കാവില്‍ പി.മാധവന്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 21ന് കോഴിക്കോട് കെ.പി.കേശവ മേനോന്‍ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന കെ.സാദരിക്കോയയുടെ അഞ്ചാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനാചരണത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിക്കും.

Content Highlights: C Haridas and M P Suryadas get Karmasreshta Award