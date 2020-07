ന്യൂഡല്‍ഹി: എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള രാജ്യസഭയില്‍ ഉണ്ടായ ഒഴിവിലേക്ക്‌ ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. കേരളത്തിന് പുറമെ യു.പിയില്‍നിന്നുള്ള ബേനിപ്രസാദ് വര്‍മ്മയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് പുറപ്പെടുവിക്കും. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 13. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന 14-നു നടക്കും. ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാണ്‌ പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. 24-നു രാവിലെ ഒന്‍പതു മുതല്‍ വൈകുന്നേരം നാലുവരെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അഞ്ചു മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണും.

Content Highlights: Bye-elections to two vacant Rajya Sabha seats to be held on august 24