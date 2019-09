തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 21ന് നടക്കും. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, കോന്നി, അരൂര്‍, എറണാകുളം, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്.

അരൂര്‍, എറണാകുളം, കോന്നി, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എംഎല്‍എമാര്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്. എംഎല്‍എയായിരുന്ന പി.ബി അബ്ദുള്‍ റസാഖിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എറണാകുളം, കോന്നി, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എന്നിവ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും അരൂര്‍ സിപിഎമ്മിന്റെയും മഞ്ചേശ്വരം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്.

ആകെ ഒമ്പത് എംഎല്‍എമാരാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചത്. ഇതില്‍ നാല് പേര്‍ വിജയിച്ചു. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എംഎല്‍എ കെ. മുരളീധരന്‍ വടകരയിലും അരൂര്‍ എംഎല്‍എ ആരിഫ് ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളം എംഎല്‍എ ഹൈബി ഈഡന്‍ എറണാകുളത്തും കോന്നി എംഎല്‍എ അടൂര്‍ പ്രകാശ് ആറ്റിങ്ങലിലുമാണ് വിജയിച്ചത്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും എംഎല്‍എമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫ് ആറ് എംഎല്‍എമാരെയും കോണ്‍ഗ്രസ് മൂന്ന് എംഎല്‍എമാരെയുമാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിപ്പിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ആരിഫ് മാത്രമാണ് ഇതില്‍ വിജയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എംഎല്‍എമാരും എംപിമാരായി.

Content Highlights: bye elections in five constituencies in kerala