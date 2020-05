കാസര്‍കോട്: കിണറ്റില്‍ വീണ പശുക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ സഹോദരങ്ങള്‍ ശ്വാസം മുട്ടിമരിച്ചു. കാസര്‍കോട് കുമ്പള സുബ്ബയ്യകട്ടയില്‍ ആണ് ദാരുണമായ സംഭവം. സഹോദരങ്ങളായ നാരായണന്‍, ശങ്കരന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ആഴമുള്ള കിണറിലേക്കാണ് പശുക്കുട്ടി വീണത്. രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും ബോധരഹിതരായി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്താനായി ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു. പശുക്കുട്ടിയെ ജീവനോടെ കരക്ക് കയറ്റി.

Content Highlight: Brothers die of asphyxiation trying to rescue calf from deep well