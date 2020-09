ആലപ്പുഴ: സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ കടലില്‍ വീണ് കാണാതായ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടി. പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി കൊഴുക്കുള്ളി ലക്ഷ്മണന്റെയും അനിതയുടെയും മകന്‍ ആദികൃഷ്ണയുടെ മൃതദേഹമാണ് കിട്ടിയത്. ഞായറാഴ്ച പകല്‍ രണ്ടരയോടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സെല്‍ഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന കുട്ടി തിരയില്‍ പെടുകയായിരുന്നു. ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രിക്കു സമീപത്തുള്ള ബീച്ചിലായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ടു ദിവസമായി നടന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.30ഓടെയാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

തൃശ്ശൂരില്‍ ഒരുകല്യാണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം അനിത, രണ്ടുമക്കളും സഹോദരന്റെ മകനുമായി ആലപ്പുഴയിലെത്തിയതാണ്. രണ്ടുദിവസമായി ആലപ്പുഴ ഇന്ദിരാ ജങ്ഷനില്‍ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന ബന്ധുവായ ബിനുവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ഇവര്‍ മടങ്ങിപ്പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. പോകുന്നതിനു മുന്‍പ് ബിനുവുമൊത്ത് കടല്‍കാണാനാണ് എത്തിയത്. കുട്ടികളും അനിതയും സെല്‍ഫിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനം റോഡില്‍നിന്ന് മാറ്റിയിടാന്‍പോയ ബിനു തിരികെവരുമ്പോള്‍ കണ്ടത് അനിതയും കുട്ടികളും കൂറ്റന്‍ തിരയിലകപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ്. കരച്ചില്‍ കേട്ടെത്തിയ ബിനു അനിതയെയും ആദികൃഷ്ണയുടെ സഹോദരനെയും അനിതയുടെ സഹോദരന്റെ മകനെയും രക്ഷിച്ചു. ആദികൃഷ്ണ കൈവിട്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

ദിവസങ്ങളായി കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാല്‍ ബീച്ചിലേക്ക് ആരെയും പോലീസ് കടത്തിവിട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവര്‍ ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രിയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ബീച്ചിലേക്കെത്തിയത്.

