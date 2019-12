പേരാമ്പ്ര: ചത്തീസ്ഗഢിലെ നാരായണ്‍പുരില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ഐ ടി ബി പി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പേരാമ്പ്ര ലാസ്റ്റ് കല്ലോട് അയ്യപ്പന്‍ ചാലില്‍ ബിജീഷ് (32) ന്റെ മൃതദേഹം വിട്ടിലെത്തിച്ചു.

ഇന്നലെ രാത്രി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിച്ച മൃതദേഹം രാവിലെ പേരാമ്പ്ര കൈതക്കലില്‍ നിന്നും വിലാപയാത്ര ആയാണ് ലാസ്റ്റ് കല്ലോടിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. പൊതുദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ രാവിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ സംസ്‌കരിക്കും. രാവിലെതന്നെ വന്‍ ജനാവലിയാണ് ബിജീഷിന് അന്ത്യോപചാരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്തിയത്.

ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഢിലെ നാരയാണ്‍പുര്‍ ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പില്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പില്‍ ബിജീഷടക്കം ഏഴു പേര്‍ മരിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടി സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. 45 ബറ്റാലിയന്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ മുസുദുള്‍ റഹ്മാന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ആറ് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുസ്ദുള്‍ റഹ്മാനും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശികളും ഒരാള്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശുകാരനും മറ്റൊരാള്‍ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയുമാണ്. ലാസ്റ്റ് കല്ലോട് അയ്യപ്പന്‍ ചാലില്‍ ബാലന്‍- സുമ ദമ്പതികളുടെ മകനായ ബിജീഷ് നാല് മാസം മുമ്പാണ് അവസാനമായി നാട്ടില്‍ വന്നത്. ഭാര്യ അമൃത, മകള്‍ദക്ഷ (മൂന്ന് വയസ്).

Content Highlights: Body of ITBP jawan shot by colleague to reached home